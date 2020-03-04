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Трамп без конкуренции выиграл праймериз

Комментариев: 1
У действующего президента США не оказалось конкурентов на голосовании в "супервторник".
Трамп выиграл первичные выборы во всех 13 штатах
Трамп выиграл первичные выборы во всех 13 штатах

Президент США Дональд Трамп в "супервторник" выиграл первичные выборы во всех 13 штатах, где республиканцы проводили голосование, сообщает .

Трамп одержал победы в Алабаме, Арканзасе, Вермонте, Массачусетсе, Оклахоме, Калифорнии, Колорадо, Северной Каролине, Техасе, Теннесси и Юте. В Мэне и Миннесоте у него 100% голосов из-за отсутствия соперников.

Трамп соперничал с губернатором штата Массачусетс Уильямом Флойдом Уэлдом и бизнесменом Роки де ла Фуенте.

В то же время, на первичных выборах в "супервторник" от демократов бывший вице-президент США Джозеф Байден одержал победу в восьми штатах, Берни Сандерс - в трех.

Еще один кандидат от демократов Майкл Блумберг после праймериз заявил, что обдумает возможность выхода из президентской гонки. По данным издания, в штабе Блумберга не удовлетворены результатами голосования.

Накануне в США состоялся "супервторник" - день, когда первичные выборы проходят в 14 штатах и в Американском Самоа, заморской территории США. На них определяются делегаты, которые на кокусах (национальные съезды партий) поддержат того или иного кандидата на предстоящих президентских выборах 3 ноября.

 

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Теги: США, выборы в США, республиканцы, Трамп, праймериз, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
БРОКЕР2020    04.03.2020, 11:11
Оценка:  +2
БРОКЕР2020
ну если и дальше будет гнобить ордынцев, то в принципе неплохо
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