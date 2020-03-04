Во Франции медицинские маски убрали из свободной продажи

Индивидуальные средства защиту будут доступны только врачам или людям, которые уже столкнулись с коронавирусом.

Маски во Франции стали продавать только по рецепту youtube.com

Во Франции из-за ажиотажа, вызванного вспышкой коронавируса, медицинские маски убрали из свободной продажи, они будут доступны только по рецепту. Об этом в среду, 4 марта, заявила официальный представитель правительства Франции Сибет Ндияй, передает РИА Новости.

"Маски сейчас купить нельзя, поскольку мы дали инструкции аптекам, чтобы они распространяли маски только среди медицинских работников или по рецепту", - приводит слова Ндияй.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что все запасы масок в стране будут реквизированы, их раздадут медработникам или жителям страны, которых коснулось новое заболевание. По последним данным, число заболевших коронавирусом во Франции составляет 212 человек, из них четверо скончались.

Ранее сообщалось, что ВОЗ обеспокоена нехваткой средств защиты от коронавируса. Организация отметила стремительный рост цен на маски и призвала власти стран прекратить спекуляции на местах.

Накануне Минздрав призвал украинцев не скупать медицинские маски.

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