В Норвегии на карантин задержали круизный лайнер

У двоих пассажиров судна заподозрили коронавирус. МИД Украины устанавливает, есть ли на судне украинцы.

У берегов Норвегии на карантин задержали немецкий круизный лайнер Aida Aura. Причиной стали подозрение на коронавирус у двоих пассажиров судна, сообщает NRK.

Отмечается, что всего на лайнере находятся 1200 пассажиров.

МИД Украины устанавливает, есть ли на борту украинские граждане. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"В Норвегии задержали на карантин немецкий круизный лайнер. На нем на борту находится 1200 пассажиров. Там были обнаружены двое с подозрением на коронавирус. Поэтому уже у берегов Норвегии лайнер размещен на карантин. Мы сегодня проработали этот вопрос с МИД, МИД дало поручение посольству в Норвегии проверить информацию о том, есть ли на лайнере украинцы", - сказал Ляшко.

Он также отметил, что после получения информации будет принято решение о дальнейших действиях.

Напомним, украинцы с лайнера Diamond Princess находятся на карантине в Японии.

Перед этим сообщалось, что с лайнера Diamond Princess эвакуировали всех людей. Последними судно покинули около 130 членов экипажа.

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