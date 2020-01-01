Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Норвегии на карантин задержали круизный лайнер

Комментариев: 0
У двоих пассажиров судна заподозрили коронавирус. МИД Украины устанавливает, есть ли на судне украинцы.
Лайнер Aida Aura
Лайнер Aida Aura
poandpo.com

У берегов Норвегии на карантин задержали немецкий круизный лайнер Aida Aura. Причиной стали подозрение на коронавирус у двоих пассажиров судна, сообщает NRK.

Отмечается, что всего на лайнере находятся 1200 пассажиров.

МИД Украины устанавливает, есть ли на борту украинские граждане. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"В Норвегии задержали на карантин немецкий круизный лайнер. На нем на борту находится 1200 пассажиров. Там были обнаружены двое с подозрением на коронавирус. Поэтому уже у берегов Норвегии лайнер размещен на карантин. Мы сегодня проработали этот вопрос с МИД, МИД дало поручение посольству в Норвегии проверить информацию о том, есть ли на лайнере украинцы", - сказал Ляшко.

Он также отметил, что после получения информации будет принято решение о дальнейших действиях.

Напомним, украинцы с лайнера Diamond Princess находятся на карантине в Японии

Перед этим сообщалось, что с лайнера Diamond Princess эвакуировали всех людей. Последними судно покинули около 130 членов экипажа. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Норвегия, лайнер, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь