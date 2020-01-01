В городе Лимасол у входа в здание на улице Камелия сработало самодельное взрывное устройство.

На Кипре прогремел взрыв у входа в редакцию интернет-издания Cyprus Times, которое входит в информационную группу MC Digital Media. Об этом сообщил начальник отдела уголовного розыска полиции города Лимасол Иоаннис Сотериадис в среду, 4 марта.

По его словам, в 2:10 ночи (время совпадает с киевским – ред.) у входа в здание на улице Камелия сработало самодельное взрывное устройство. В результате взрыва никто не пострадал, но офису был нанесен ущерб. В частности, были повреждены стеклянные двери и витрина.

После взрыва на место происшествия прибыли не только полицейские, но и пожарная бригада. Расследование инцидента находится на начальной стадии, полиция выявляет мотивы организаторов преступления.

Владелец MC Digital Media Христос Марангос уже заявил, что действия злоумышленников не заставят никого замолчать.

Cмотрите фотогалерею: На Кипре прогремел взрыв у входа в редакцию интернет-издания

Ранее в столице Греции Афинах взорвали автомобиль директора психиатрической больницы Коридаллос. Никто не пострадал, но авто сгорело.

Также сообщалось о взрыве в Афинах возле офиса партии Новая демократия. Взрывное устройство было сделано из трех газовых канистр.

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