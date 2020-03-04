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Джо Байден перепутал жену с сестрой перед публикой

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Во время речи перед избирателями бывший вице-президент США Джо Байден начал представлять свою жену, но указал на сестру.

Бывший вице-президент США Джо Байден во время речи перепутал свою жену с сестрой. Видео инцидента, опубликовало издание Breaking911 в Twitter.

На кадрах видно, как Байден обращается с речью к собравшимся избирателям. Во время этого он начинает представлять свою жену, но при этом, указывает на сестру.

"Они поменялись местами, они подставили меня", - отшутился Байден.

 
 
Также Корреспондент.net писал, что Байден лидировал на праймериз в "супервторник".
 

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Теги: Президентская гонка в США, США, Выборы, курьезы, выборы в США, Байден, Джо Байден
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Источник: korrespondent.net

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