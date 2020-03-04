Джо Байден перепутал жену с сестрой перед публикой
Во время речи перед избирателями бывший вице-президент США Джо Байден начал представлять свою жену, но указал на сестру.
Бывший вице-президент США Джо Байден во время речи перепутал свою жену с сестрой. Видео инцидента, опубликовало издание Breaking911 в Twitter.
На кадрах видно, как Байден обращается с речью к собравшимся избирателям. Во время этого он начинает представлять свою жену, но при этом, указывает на сестру.
"Они поменялись местами, они подставили меня", - отшутился Байден.
Joe Biden calls his wife his sister and his sister his wife— Breaking911 (@Breaking911) March 4, 2020
pic.twitter.com/h2wuqIs0uI
Ранее сообщалось, что Джо Байден обошел Сандерса в девяти штатах.
Также Корреспондент.net писал, что Байден лидировал на праймериз в "супервторник".
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