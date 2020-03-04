Выборы в США: Майкл Блумберг вышел из президентской гонки

Бизнесмен потратил на свою кампанию более полумиллиарда долларов. Теперь он решил выбыть из гонки и поддержал кандидатуру Джо Байдена.

Майкл Блумберг прекратил участие в президентской гонке в США. Об этом сообщает Bloomberg в среду, 4 марта.

Блумберг боролся за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. Теперь же он поддержал кандидатуру экс-вице-президента США Джо Байдена.

Решение о выходе из гонки Блумберг принял после неудачи на "супервторнике" - масштабных внутрипартийных голосованиях. Согласно предварительным результатам голосования, он одержал победу только на праймериз на территории Американского Самоа.

Отметим, что Блумберг потратил более $500 млн на свою предвыборную кампанию, тогда как шесть его соперников за весь 2019 год потратили на эти нужды в совокупности $370 млн.

Ранее сообщалось, что Трамп неоднократно критиковал Блумберга за средний рост. В ответ миллиардер заявил, что главное - это наличие головы на плечах.

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