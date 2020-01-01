Первые случаи коронавируса зафиксировали в Венгрии

Коронавирус обнаружили у двух иранских студентов. У них нет симптомов, но их госпитализировали.

В Венгрии подтвердились два первых случая коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Reuters в среду, 4 марта.

Первыми заболевшими в Венгрии оказались двое студентов из Ирана.

"У нас есть первое зараженное лицо, точнее сразу два, которых нам пришлось госпитализировать. У них пока нет симптомов, но факт заражения подтвержден", - заявил премьер-министр Виктор Орбан.

Отмечается, что студенты были дома на иранский Новый год. После возвращения в Венгрию один из них решил провериться, не заразился ли. Анализ дал положительный результат. Жена одного из студентов и подруга другого были изолированы.

Глава Нацинститута инфекционных заболеваний Янош Славик отказался уточнить, в каком заведении учатся студенты.

Напомним, что ранее ученые заявили о мутации коронавируса. Коронавирус развился в два подтипа – типа S и L, сообщают ученые. Один из них заразнее другого, и встречается он чаще.

Также сообщалось, что Всемирный банк в ближайшее время выделит $12 млрд на борьбу с коронавирусом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet