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США и Франция будут координировать действия из-за коронавируса

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Страны будут согласовывать "научные, медицинские и экономические" усилия для улучшения эффективности борьбы против СOVID-19.
Макрон и Трамп согласились координировать действия из-за коронавируса
Макрон и Трамп согласились координировать действия из-за коронавируса

Франция и США будут координировать действия из-за коронавируса. Об этом договорились президенты стран Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп, заявил Макрон в Twitter в среду, 4 марта.

Президент Франции сообщи, что у него состоялась отличная дискуссия с Дональдом Трампом.

"Чтобы лучше бороться с СOVID-19, мы готовы координировать наши научные, медицинские и экономические ответы в рамках председательства США в "Группе семи", - написал Макрон.

Напомним, что ранее ученые заявили о мутации коронавируса. Коронавирус развился в два подтипа – типа S и L, сообщают ученые. Один из них заразнее другого, и встречается он чаще.

Также сообщалось, что Всемирный банк в ближайшее время выделит $12 млрд на борьбу с коронавирусом.

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Теги: США, Франция, Трамп, Дональд Трамп, Коронавирус, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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