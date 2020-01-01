В Исландии ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса

Число подтвержденных случаев заражения в Исландии выросло до 43. Состояние всех инфицированных – не тяжелое.

Серьезных ограничений в общественной жизни Исландии пока не планируется

В Исландии из-за распространения коронавируса COVID-19 введено чрезвычайное положение. Такое решение вызвано тем, что случаи заражения впервые зарегистрированы внутри самой страны, сообщил накануне главный эпидемиолог Исландии Торолфур Гуднасон.

По его словам, коронавирус обнаружен у мужчины и женщины в возрасте от 50 до 70 лет.

До сих пор все инфицированные в Исландии заражались коронавирусом в Австрии или Италии. В целом число подтвержденных случаев заражения в этой стране выросло до 43. Состояние всех инфицированных – не тяжелое.

Режим ЧС означает действие более строгих правил, направленных на предотвращение инфекции. Серьезных ограничений в общественной жизни Исландии пока не планируется.

Но глава ведомства по чрезвычайным ситуациям страны Видир Рейниссон отметил, что приближается время, когда в Исландии могут быть запрещены общественные мероприятия. Он назвал эту меру одним из самых эффективных инструментов, имеющихся в распоряжении властей, для сдерживания распространения коронавируса.

Напомним, в мире коронавирусом COVID-19 заразились 100 тысяч человек. Большинство из них уже вылечились. Подавляющее количество случаев инфицирования зафиксировано в Китае – 80 556. Также много зараженных в Южной Корее (6593), Иране (4747) и Италии (3858).

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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