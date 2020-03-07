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Ливни в Бразилии: количество жертв возросло до 41

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Еще 39 человек считаются пропавшими без вести. За сутки в штате Сан-Паулу выпало больше месячной нормы осадков.

В штате Сан-Паулу в Бразилии ливни привели к оползням и наводнениям, которые унесли жизни по меньшей мере 41 человека. Об этом со ссылкой на местных спасателей пишет G1 в воскресенье, 8 марта.

Сообщается, что 29 человек погибли на побережье штата в муниципалитете Гуаружа, где за первые 24 часа выпало больше месячной нормы осадков. Там поисковые работы продолжаются, к ним привлекли армию и гражданских.

Еще восемь человек погибли в муниципалитете Сантус и трое - в Сан-Висенте, где поисковые работы завершились накануне. Еще 39 человек считаются пропавшими без вести.

Напомним, что ранее сообщалось о 17 погибших и 46 пропавших без вести из-за аномальных дождей в Бразилии.

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Теги: погода, Бразилия, Сан-Пауло, непогода, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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