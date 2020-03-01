Кипрская церковь сделала шаг к признанию ПЦУ

На богослужении при участии архиепископа Хризостома дважды упомянули имя митрополита Киевского и всей Украины Епифания.

В стамбульском соборе Святого Георгия в воскресенье, 8 марта, прошла божественная литургия во главе с вселенским патриархом Варфоломеем. Ему сослужил предстоятель Кипрской православной церкви Хризостом II, сообщает Doxologia infonews.

В ходе службы дважды упомянули имя митрополита Киевского и всей Украины Епифания. Таким образом, Кипрская церковь сделала важный шаг на пути к признанию ПЦУ, сообщает СМИ.

Два дня назад Хризостом II заявил, что не видит проблемы в том, чтобы признать предстоятеля ПЦУ.

"Я мог бы признать их и вчера, и сегодня, и завтра. Для меня нет никакой проблемы. Проблема для меня - это проблемы православия. К сожалению, кое-кто этого не понимает, а те предстоятели, которые не поехали на всеправославный собор, не знают и не могут понять", - сказал он.

Напомним, 8 ноября Александрийская православная церковь признала ПЦУ. Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II на литургии упомянул имя Митрополита Епифания.

Также в конце ноября сообщалось, что Болгарская церковь начала упоминать ПЦУ в литургии. А 12 октября Элладская православная церковь первой признала автокефалию ПЦУ и официально начала общение с поместной церковью Украины.

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