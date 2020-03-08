Трамп назвал NYT “дохлой” газетой

По словам американского лидера, издание было “дохлым”, когда он пришёл в политику, и останется таковым, когда он уйдёт.

Президент США Дональд Трамп высказался в адрес газеты The New York Times. Соответствующую публикацию в воскресенье, 8 марта, он разместил в своем Twitter.

The New York Times is an embarrassment to journalism. They were a dead paper before I went into politics, and they will be a dead paper after I leave, which will be in 5 years. Fake News is the Enemy of the people! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 8, 2020

“The New York Times - это позор журналистики. Они были дохлой газетой, когда я только пришёл в политику, они так и останутся дохлыми, когда я уйду, то есть через пять лет. Фейковые новости - это враг народа”, - написал Трамп в Twitter.

Ранее редакции американских газет The Washington Post и The New York Times получили престижную Пулитцеровскую премию за цикл материалов о российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.

Трамп заявил, что журналистика в США достигла "нового дна"