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Трамп назвал NYT “дохлой” газетой

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По словам американского лидера, издание было “дохлым”, когда он пришёл в политику, и останется таковым, когда он уйдёт.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп высказался в адрес газеты The New York Times. Соответствующую публикацию в воскресенье, 8 марта, он разместил в своем Twitter.

“The New York Times - это позор журналистики. Они были дохлой газетой, когда я только пришёл в политику, они так и останутся дохлыми, когда я уйду, то есть через пять лет. Фейковые новости - это враг народа”, - написал Трамп в Twitter.

Ранее редакции американских газет The Washington Post и The New York Times получили престижную Пулитцеровскую премию за цикл материалов о российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. 

Трамп заявил, что журналистика в США достигла "нового дна"

 

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Теги: Россия-США, twitter, Трамп, Дональд Трамп, The New York Times
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Источник: korrespondent.net

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