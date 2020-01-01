В США байкеры устроили перестрелку на вечеринке

Ссора в частном клубе привела к гибели одного человека, еще семнадцать были госпитализированы.

Члены двух байкерских клубов устроили стрельбу в американском городе Кливленд, штат Огайо. В результате чего один человек погиб и по меньшей мере 17 получили ранения. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщает Fox News.



“Началась драка, некоторых людей выгнали с вечеринки, они вернулись и начали стрелять в других ее участников, некоторые из которых открыли ответный огонь”, - рассказал сержант полиции.

Местный телеканал 19 Newsсо ссылкой на полицию отмечает, что погиб 48-летний мужчина. Правоохранители нашли его на месте происшествия со множественными огнестрельными ранениями. Пострадавших госпитализировали.

Ведется расследование произошедшего. NBC News пишет, что драка произошла между двумя байкерскими клубами.

Ранее два человека были убиты и еще двое получили ранения в результате стрельбы в небольшой гостинице в канадском городе Гамильтон, провинция Онтарио. Также произошла стрельба в пивоваренной компании Милуоки, США. Стрелок убил пять человек и покончил с собой.



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