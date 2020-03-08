В Мексике молодежная команда по боксу попала в автокатастрофу
На севере Мексики разбился автобус, перевозивший молодых спортсменов, в результате аварии погибли как минимум шесть человек, 25 пассажиров получили ранения различной тяжести. Об этом, в воскресенье, 8 марта сообщает издание Televisa.
Инцидент произошел в воскресенье в 2.20 по местному времени на шоссе в штате Сонора недалеко от муниципального центра Бенджамин Хилл.
Автобус с командой молодых боксеров в возрасте от 13 до 17 лет следовал из Сьюдад-Обрегона в Пуэрто-Пеньяско после соревнований. Погибли пять боксеров и тренер Джонатан Орос.
!LUTO EN EL BOX!— RN Deportes (@RNDeportes1) March 8, 2020
Jonathan Oros fallece junto a 6 de sus pupilos tras volcarse el autob'us donde viajaban.
En el cami'on sufri'o un fatal accidente, dejando 6 muertos y 23 heridos.
Los hechos ocurrieron en Ciudad Obreg'on, Sonora, M'exico.
Descansen en paz. pic.twitter.com/Icv7wgzlX2
El Sol de Hermosillo пишет, что по неофициальной информации погибших было семь, включая водителя.
Правоохранительные органы приступили к расследованию обстоятельств трагедии. Согласно предварительной версии, водитель автобуса потерял управление транспортным средством, после чего оно съехало с дороги и перевернулось.
Ранее на северо-западе Мексики в штате Дуранго перевернулся рейсовый автобус. В ДТП погиб один несовершеннолетний пассажир, еще 19 человек получили травмы. Также, немецкий футболист американского клуба Гастинг Бронкос Эрик Биригитти погиб, проводя с друзьями отпуск в Австралии.
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