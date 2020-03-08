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В Мексике молодежная команда по боксу попала в автокатастрофу

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На месте погибли по меньшей мере шесть человек, еще 25 получили травмы различной тяжести. Раненые были доставлены в ближайшие больницы городов Эрмосильо и Бенджамин Хилл.
На севере Мексики разбился автобус, перевозивший молодых спортсменов
На севере Мексики разбился автобус, перевозивший молодых спортсменов
Twitter @LARSAVISIONTV

На севере Мексики разбился автобус, перевозивший молодых спортсменов, в результате аварии погибли как минимум шесть человек, 25 пассажиров получили ранения различной тяжести. Об этом, в воскресенье, 8 марта сообщает издание Televisa.

Инцидент произошел в воскресенье в 2.20 по местному времени на шоссе в штате Сонора недалеко от муниципального центра Бенджамин Хилл.

Автобус с командой молодых боксеров в возрасте от 13 до 17 лет следовал из Сьюдад-Обрегона в Пуэрто-Пеньяско после соревнований. Погибли пять боксеров и тренер Джонатан Орос. 

El Sol de Hermosillo пишет, что по неофициальной информации погибших было семь, включая водителя.

Правоохранительные органы приступили к расследованию обстоятельств трагедии. Согласно предварительной версии, водитель автобуса потерял управление транспортным средством, после чего оно съехало с дороги и перевернулось.

Ранее на северо-западе Мексики в штате Дуранго перевернулся рейсовый автобус. В ДТП погиб один несовершеннолетний пассажир, еще 19 человек получили травмы. Также, немецкий футболист американского клуба Гастинг Бронкос Эрик Биригитти погиб, проводя с друзьями отпуск в Австралии.

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Теги: Мексика, авария, автокатастрофа, спортсмены
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Источник: korrespondent.net

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