В Мексике молодежная команда по боксу попала в автокатастрофу

На месте погибли по меньшей мере шесть человек, еще 25 получили травмы различной тяжести. Раненые были доставлены в ближайшие больницы городов Эрмосильо и Бенджамин Хилл.

На севере Мексики разбился автобус, перевозивший молодых спортсменов, в результате аварии погибли как минимум шесть человек, 25 пассажиров получили ранения различной тяжести. Об этом, в воскресенье, 8 марта сообщает издание Televisa.

Инцидент произошел в воскресенье в 2.20 по местному времени на шоссе в штате Сонора недалеко от муниципального центра Бенджамин Хилл.

Автобус с командой молодых боксеров в возрасте от 13 до 17 лет следовал из Сьюдад-Обрегона в Пуэрто-Пеньяско после соревнований. Погибли пять боксеров и тренер Джонатан Орос.

!LUTO EN EL BOX!



Jonathan Oros fallece junto a 6 de sus pupilos tras volcarse el autob'us donde viajaban.



En el cami'on sufri'o un fatal accidente, dejando 6 muertos y 23 heridos.



Los hechos ocurrieron en Ciudad Obreg'on, Sonora, M'exico.



Descansen en paz. pic.twitter.com/Icv7wgzlX2 — RN Deportes (@RNDeportes1) March 8, 2020

El Sol de Hermosillo пишет, что по неофициальной информации погибших было семь, включая водителя.

Правоохранительные органы приступили к расследованию обстоятельств трагедии. Согласно предварительной версии, водитель автобуса потерял управление транспортным средством, после чего оно съехало с дороги и перевернулось.

Ранее на северо-западе Мексики в штате Дуранго перевернулся рейсовый автобус. В ДТП погиб один несовершеннолетний пассажир, еще 19 человек получили травмы. Также, немецкий футболист американского клуба Гастинг Бронкос Эрик Биригитти погиб, проводя с друзьями отпуск в Австралии.

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