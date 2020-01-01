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Президент Португалии отправился на карантин из-за COVID-2019

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У президента нет признаков болезни, но недавно его резиденцию посетили дети из школы, в которой был обнаружен коронавирус.
Марселу Ребелу ди Соуза две недели проведет на карантине
Марселу Ребелу ди Соуза две недели проведет на карантине

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза ушел на двухнедельный на карантин из-за вспышки коронавируса COVID-2019, сообщается на его сайте.

В администрации президента сообщили, что 71-летний глава государства не имеет признаков болезни. Однако, ранее президентский дворец посетили ученики школы, в которой был обнаружен случай заражения коронавируса.

За состоянием его здоровья будут наблюдать врачи в резиденции.

По последним данным, в Португалии зафиксировано 30 случаев заболевания коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Израиль будет отправлять на карантин всех прибывших из-за границы.

 

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Теги: вирусы, президент, Португалия, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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