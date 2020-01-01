Президент Португалии отправился на карантин из-за COVID-2019

У президента нет признаков болезни, но недавно его резиденцию посетили дети из школы, в которой был обнаружен коронавирус.

Марселу Ребелу ди Соуза две недели проведет на карантине

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза ушел на двухнедельный на карантин из-за вспышки коронавируса COVID-2019, сообщается на его сайте.

В администрации президента сообщили, что 71-летний глава государства не имеет признаков болезни. Однако, ранее президентский дворец посетили ученики школы, в которой был обнаружен случай заражения коронавируса.

За состоянием его здоровья будут наблюдать врачи в резиденции.

По последним данным, в Португалии зафиксировано 30 случаев заболевания коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Израиль будет отправлять на карантин всех прибывших из-за границы.

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