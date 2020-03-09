Трамп порадовался падению цен на нефть

Благодаря дешевой нефти, падают цены на бензин падают. Это хорошо для потребителей, считает американский лидер.

Обвал рынков и падение цен на нефть стали возможными благодаря разногласиям между Саудовской Аравией и Россией. Об этом написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter в понедельник, 9 марта.

"Саудовская Аравия и Россия спорят по поводу цены и уровня добычи нефти. Это, а также лживые СМИ – причина падения рынков", – заявил он.

Так Трамп добавил, что "цены на бензин падают, и это хорошо для потребителей".

Как сообщалось, утром 9 марта цены на нефть обрушились из-за того, что страны ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. Против предложения снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки выступили Россия и Казахстан.

Обвал на нефтяном рынке спровоцировал падение мировых фондовых рынков, а также курсов валют в России, Казахстане и других нефтедобывающих странах.

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