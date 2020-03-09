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Трамп порадовался падению цен на нефть

Комментариев: 3
Благодаря дешевой нефти, падают цены на бензин падают. Это хорошо для потребителей, считает американский лидер.
Дональд Трамп рад, что нефть подешевела
Дональд Трамп рад, что нефть подешевела

Обвал рынков и падение цен на нефть стали возможными благодаря разногласиям между Саудовской Аравией и Россией. Об этом написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter в понедельник, 9 марта.

"Саудовская Аравия и Россия спорят по поводу цены и уровня добычи нефти. Это, а также лживые СМИ – причина падения рынков", – заявил он.

Так Трамп добавил, что "цены на бензин падают, и это хорошо для потребителей".

Как сообщалось, утром 9 марта цены на нефть обрушились из-за того, что страны ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. Против предложения снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки выступили Россия и Казахстан.

Обвал на нефтяном рынке спровоцировал падение мировых фондовых рынков, а также курсов валют в России, Казахстане и других нефтедобывающих странах.

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Теги: Россия, нефть, США, Саудовская Аравия, Трамп, Дональд Трамп, цены на нефть, цена на нефть, падение цены на нефть, нефть brent
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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WTF2wtf    09.03.2020, 21:25
Оценка:  +18
WTF2wtf
Фактически россия сильно способствовала обвалу цен на нефть своими действиями,
отказываясь сокращать добычу (как настаивают страны ОПЕК) ...
Херсонець    09.03.2020, 20:09
Оценка:  +23
Херсонець
Тільки у нас ніяк ціни на бензин не реагують?
Asmo    09.03.2020, 22:38
Оценка:  +6
Asmo
украинский рынок так быстро не реагирует, еще не проданы старые запасы, что бы цену снижать, та и не секрет, что все поставщики в сговоре, пока антимонопольный комитет не возбудится ну или маленький пианист снова не наедет , цены никто снижать не будет )
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