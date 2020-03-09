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В Чили из аэропорта украли более $15 млн

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До 10 человек на двух транспортных средствах проникли в зону складов аэропорта и похитили деньги из грузовика компании, перевозящего ценности.
Автомобиль, из которого были украдены деньги
Автомобиль, из которого были украдены деньги
24 Horas

В аэропорту Сантьяго банда грабителей напала на инкассаторов и похитила более 15 млн долларов. Об этом сообщает телеканал 24 Horas в понедельник, 9 марта.

"От 7 до 10 человек на двух транспортных средствах проникли в зону складов аэропорта и похитили деньги из грузовика компании, перевозящего ценности", – говорится в сообщении.

Всего были похищены 14 млн долларов и 1 млн евро. Это примерно 13 млрд чилийских песо. Также пострадали два человека, сопровождавших деньги.

В полиции установили, что преступники использовали по крайней мере один фургон с логотипом почтовой компании DHL, который не был ее собственностью, а использовался только для ограбления.

Отмечается, что преступники установили своеобразный рекорд. В 2014 году похитителям удалось украсть 6 млрд чилийских песо.

Cмотрите фотогалерею: В Чили из аэропорта украли более $15 млн

Ранее в столице Албании – Тиране – вооруженные грабители напали на самолет компании Австрийские авиалинии и украли из него несколько миллионов евро. Один из злоумышленников погиб во время перестрелки с полицией.

Также сообщалось, что в бразильском Сан-Паулу неизвестные похитили 750 кило золота из аэропорта. Преступники проникли в грузовой терминал, ограбили инкассаторский фургон компании Brink's и скрылись. Стоимость похищенного золота оценивалась в 30 млн долларов.

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Теги: ограбление, аэропорт, инкассаторы, Чили, нападения на инкассаторов, грабители
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
СлепойПью    09.03.2020, 23:18
Оценка:  +1
СлепойПью
Молодцы, что ещё сказать...
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