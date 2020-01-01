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В штаб-квартире ООН первый случай заражения

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Коронавирусом инфицирована одна из сотрудниц постпредства Филиппин, дипмиссия закрыта, все ее сотрудники отправлены по домам.
В ООН первый случай заражения COVID-19
В ООН первый случай заражения COVID-19
© AP Photo/Jennifer Peltz

Это первый зарегистрированный случай обнаружения заболевания у кого-то из дипломатических миссий при ООН или сотрудников секретариата в Нью-Йорке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник во всемирной организации. 

В ООН рассказали, что в первую половину дня, когда дипломат посещала штаб-квартиру, в здании Организации проходил ряд мероприятий, включая заседание Генассамблеи Комиссии по положению женщин.

"В последний раз она посещала ООН в понедельник, девятого марта в течение 30 минут. На тот момент симптомов заболевания у нее не было", - уточняется там.

Постпредство Филиппин решили закрыть, весь персонал получил распоряжение соблюдать карантин и обращаться за медицинской помощью в случае появления симптомов.

Напомним, вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения похвалили Украину за реакцию властей на пандемию коронавируса COVID-19.

Напомним, в четверг, 12 марта, появился текст постановления о карантине в Украине.

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Теги: ООН, Нью-Йорк, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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