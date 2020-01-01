Слушания по делу MH17 могут перенести из-за коронавируса

До середины следующей недели будет принято решение относительно расписания дальнейших слушаний.

В заседаниях суда по делу о крушении рейса MH17 на Донбассе могут быть внесены изменения из-за распространения коронавируса. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщает пресс-служба Гаагского суда.

"Учитывая ситуацию с коронавирусом, не позднее 18 марта будет принято решение о том, будет ли второй блок слушаний, начиная с понедельника, 23 марта, идти в соответствии с планом", - говорится в сообщении суда.

Напомним, 9 марта в Нидерландах началось первое слушание по делу о катастрофе пассажирского самолета MH17 авиакомпании Malaysian Airlines над Донбассом в 2014 году. По делу проходят четыре фигуранта: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

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