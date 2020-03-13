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Турция и Россия подписали договоренности по ситуации в Сирии

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Стороны договорились о совместном патрулировании ключевой трассы и обеспечении устойчивого перемирия в регионе.
Турция и Россия подписали соглашение по Идлибу
Турция и Россия подписали соглашение по Идлибу

По итогам переговоров в Анкаре военные делегации Турции и России подписали соглашение по Сирии. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, передает Anadolu в пятницу, 13 марта.

Первым шагом, предусмотренный договоренностями, - это совместное патрулирование с 15 марта на трассе М4 Латакия-Алеппо.

"Благодаря турецко-российскому патрулированию трассы М4 мы сделаем значительный вклад в обеспечение устойчивого перемирия в Сирии", - заявил Акар.

Турция и Россия будут координировать свои действия в Сирии с помощью совместных координационных центров, уточнил министр.

Глава ведомства подчеркнул, что с северо-запада Сирии поступают позитивные сообщения о прекращении потока вынужденных переселенцев и даже возвращение сирийцев на родину.

"Турция выступает за обеспечение долгосрочного перемирия в Идлибе и сделала все необходимое в этом направлении. Российская сторона придерживается конструктивной позиции по этому вопросу", - подытожил Хулуси Акар.

Напомним, что ранее Путин и Эрдоган пришли к соглашению по Сирии. Лидеры Турции и России договорились о прекращении огня с полночи 6 марта и создании коридора безопасности.

Позже Турция начала отводить артиллерию в Сирии. Турция фиксировала единичные случаи нарушения режима прекращения огня в Идлибе и отводит войска.

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Теги: Россия, Турция, Сирия
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (10)
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don002    14.03.2020, 00:37
Оценка:  -15
don002
заметьте, как нацики накручивают себе плюсики, видать дела ущербных профащистких убогих дегенератов совсем плохи, раз дошли до такого. и это радует. Профашистским бандеровским уродам снова сосать!
AттиФа    14.03.2020, 01:07
Оценка:  0
AттиФа
Научно доказано, многие профашистски настроенные индивидуумы страдают деменцией Это синдром, обычно прогрессирующий, при котором происходит деградация когнитивной функции (то есть способности мыслить). Больные наиболее подвержены пропаганде и пытаются привлечь к себе внимание.
don002    14.03.2020, 00:31
Оценка:  -16
don002
педрильским ботам за сон не платят, их основные задачи: разжигать межнациональные розни, пропаганда фашизма и одобрение войны с Донбассом.
Boxelohos    13.03.2020, 23:24
Оценка:  +19
Boxelohos
Бот УПА2016 работает от противоположного: оставляя свои провокационные сообщения, чтобы у остальных кацапских ботов был повод заявить о наличии фашизма в Украине.
solani    13.03.2020, 23:25
Оценка:  -22
solani
дура , иди уже спать
don002    14.03.2020, 00:31
Оценка:  -16
don002
педрильским ботам за сон не платят, их основные задачи: разжигать межнациональные розни, пропаганда фашизма и одобрение войны с Донбассом
Путин-Xyйло    13.03.2020, 19:32
Оценка:  +23
Путин-Xyйло
И Пуйло и Эрдоган понимают кто кого наИпал!
ВыВсеВрете+    13.03.2020, 19:59
Оценка:  -23
ВыВсеВрете+
МанДаун, я смотрю ты к каждой статье затычка
solani    13.03.2020, 23:23
Оценка:  -21
solani
гермафродитка, хватит нести бред под 100 никами
solani    13.03.2020, 23:24
Оценка:  -21
solani
это о "Путин-Xyйло"
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