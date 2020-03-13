Турция и Россия подписали договоренности по ситуации в Сирии

Стороны договорились о совместном патрулировании ключевой трассы и обеспечении устойчивого перемирия в регионе.

Турция и Россия подписали соглашение по Идлибу

По итогам переговоров в Анкаре военные делегации Турции и России подписали соглашение по Сирии. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, передает Anadolu в пятницу, 13 марта.

Первым шагом, предусмотренный договоренностями, - это совместное патрулирование с 15 марта на трассе М4 Латакия-Алеппо.

"Благодаря турецко-российскому патрулированию трассы М4 мы сделаем значительный вклад в обеспечение устойчивого перемирия в Сирии", - заявил Акар.

Турция и Россия будут координировать свои действия в Сирии с помощью совместных координационных центров, уточнил министр.

Глава ведомства подчеркнул, что с северо-запада Сирии поступают позитивные сообщения о прекращении потока вынужденных переселенцев и даже возвращение сирийцев на родину.

"Турция выступает за обеспечение долгосрочного перемирия в Идлибе и сделала все необходимое в этом направлении. Российская сторона придерживается конструктивной позиции по этому вопросу", - подытожил Хулуси Акар.

Напомним, что ранее Путин и Эрдоган пришли к соглашению по Сирии. Лидеры Турции и России договорились о прекращении огня с полночи 6 марта и создании коридора безопасности.

Позже Турция начала отводить артиллерию в Сирии. Турция фиксировала единичные случаи нарушения режима прекращения огня в Идлибе и отводит войска.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet