Мэр Маями заразился COVID-19 после встречи с президентом Бразилии

Между тем сам президент Болсонару отрицает, что болен коронавирусом. Перед встречей с мэром Маями президент Бразилии также общался с Дональдом Трампом.

Мэр города Майами в США Фрэнсис Суарез заразился коронавирусом вскоре после встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщает издание Miami Herald со ссылкой на слова самого Суареза.

"У мэра Майами Фрэнсиса Суареса выявлена положительная проба на COVID-19", - сообщает газета.

Отмечается, что это случилось через четыре дня после того, как он присутствовал на встрече с бразильской делегацией, у одного из членов которой был выявлен коронавирус.

Напомним, накануне ряд испанских и португальских СМИ, в частности Politico.mx сообщили, что у Жаира Болсонару обнаружили коронавирус. Сегодня президент Бразилии Болсонару заявил, что результаты его тестов отрицательные и он не болен.

Как известно, в окружении президента Бразилии коронавирус выявили у главы специального секретариата по коммуникациям Фабио Вайнгартена. А за несколько дней до этого Вайнгартен сопровождал Болсонару в ходе его визита в США и встречи с Трампом. К слову, Фабио Вайнгартен, у которого выявили коронавирус, находился бок о бок с президентом США Трампом, соответствующее фото он успел опубликовать в своей соцсети.

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