Польша закрывает границы из-за коронавируса
Варшава временно восстанавливает пограничный контроль с ЕС и вводит запрет на въезд в страну иностранцев.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о режиме эпидемической угрозы в стране и закрытии границ из-за распространения нового коронавируса. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщило Polskie radio.
"Перед лицом глобальной эпидемии или объявленной пандемии самые важные слова - это безопасность и ответственность. Мы обязаны принять все возможные меры для обеспечения безопасности и здоровья поляков", - заявил польский премьер.
Польша восстановит границу с другими странами Евросоюза на десять дней с возможностью продления. Для польских граждан, которые будут въезжать в страну, предусмотрен 14-дневный карантин.
По словам польского премьера, все зафиксированные случаи заражения коронавирусом были "импортированы" извне, поэтому власти не могут открывать границы для иностранцев.
С 15 марта будут приостановлены международные авиационные и железнодорожные пассажирские перевозки.
Моравецкий подчеркнул, что границы останутся открытыми для ввоза товаров, поэтому нет оснований опасаться, что в Польше закончатся продукты питания.
С полуночи 14 марта в стране ограничат работу торговых центров, открытыми останутся продовольственные магазины, аптеки, банки. Также будет приостановлена работа баров, ресторанов и других развлекательных заведений.
По последним данным в Польше выявили 61 случай заражения коронавирусом, один человек скончался.
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