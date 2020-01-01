Польша закрывает границы из-за коронавируса

Варшава временно восстанавливает пограничный контроль с ЕС и вводит запрет на въезд в страну иностранцев.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о режиме эпидемической угрозы в стране и закрытии границ из-за распространения нового коронавируса. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщило Polskie radio

"Перед лицом глобальной эпидемии или объявленной пандемии самые важные слова - это безопасность и ответственность. Мы обязаны принять все возможные меры для обеспечения безопасности и здоровья поляков", - заявил польский премьер.

Польша восстановит границу с другими странами Евросоюза на десять дней с возможностью продления. Для польских граждан, которые будут въезжать в страну, предусмотрен 14-дневный карантин.

По словам польского премьера, все зафиксированные случаи заражения коронавирусом были "импортированы" извне, поэтому власти не могут открывать границы для иностранцев.

С 15 марта будут приостановлены международные авиационные и железнодорожные пассажирские перевозки.

Моравецкий подчеркнул, что границы останутся открытыми для ввоза товаров, поэтому нет оснований опасаться, что в Польше закончатся продукты питания.

С полуночи 14 марта в стране ограничат работу торговых центров, открытыми останутся продовольственные магазины, аптеки, банки. Также будет приостановлена работа баров, ресторанов и других развлекательных заведений.

По последним данным в Польше выявили 61 случай заражения коронавирусом, один человек скончался