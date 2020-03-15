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В Японии резкий скачек заражения COVID-19

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Более 60 новых случае заражения новым типом коронавируса COVID-19 обнаружили в Японии за 24 часа.
В Японии резкий прирост зараженных коронавирусом
В Японии резкий прирост зараженных коронавирусом
 
За последние сутки в Японии коронавирус обнаружили еще у 63 человек, что является наибольшим приростом за 24 часа в стране, пишет NHK.
 
"Органы здравоохранения Японии сообщили о 63 новых случаях коронавирусной инфекции в субботу", - говорится в сообщении.
 
Это самый высокий ежедневный прирост зарегистрированных случаев заболевания, исключая те, которые связаны с круизным лайнером Diamond Princess.
 
Японские власти заявили, что число подтвержденных случаев в стране достигло 773. Эта цифра не включает 697 человек с лайнера Diamond Princess и 14 человек, что вернулись на чартерных рейсах из Китая.
 
Также в субботу стало известно о еще одной смерти, в результате чего число жертв коронавируса в Японии возросло до 22 и еще семи - с круизного лайнера.
 
Как сообщалось, во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что коронавирус не исчезнет летом.
 
 
 

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Теги: Япония, эпидемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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