В Японии резкий скачек заражения COVID-19

Более 60 новых случае заражения новым типом коронавируса COVID-19 обнаружили в Японии за 24 часа.

За последние сутки в Японии коронавирус обнаружили еще у 63 человек, что является наибольшим приростом за 24 часа в стране, пишет NHK.

"Органы здравоохранения Японии сообщили о 63 новых случаях коронавирусной инфекции в субботу", - говорится в сообщении.

Это самый высокий ежедневный прирост зарегистрированных случаев заболевания, исключая те, которые связаны с круизным лайнером Diamond Princess.

Японские власти заявили, что число подтвержденных случаев в стране достигло 773. Эта цифра не включает 697 человек с лайнера Diamond Princess и 14 человек, что вернулись на чартерных рейсах из Китая.

Также в субботу стало известно о еще одной смерти, в результате чего число жертв коронавируса в Японии возросло до 22 и еще семи - с круизного лайнера.

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