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РФ и Беларусь приостанавливают ж/д сообщения с Украиной

Комментариев: 4
Российские и белорусские железнодорожники приостанавливают временно маршруты в Украину из-за коронавируса.
Ряд поездов прекратят курсировать в Украину из-за эпидемии коронавируса
Ряд поездов прекратят курсировать в Украину из-за эпидемии коронавируса
facebook.com/pg/JSCUkrzaliznytsia
 
Россия и Беларусь заявили о прекращении железнодорожного сообщение с Украиной в связи с пандемией коронавируса, говорится на сайте Российских железных дорог.
 
Сказано, что в целях сдерживания эпидемии с 17 марта будет закрыто железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой. 
 
До особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно. Посмотреть на список обновленных поездов можно здесь.
 
Приостановить ж/д сообщение с Украиной решили и в Беларуси. На сайте Белорусской железной дороги говорится, что после решения Украины о закрытии международного железнодорожного сообщения, в Минске решили временно приостановить курсирование поездов, беспересадочных и прицепных вагонов по ряду украинских маршрутов. Ознакомится с отмененными поездами можно по ссылке.
 
Напомним, Украина объявила о прекращение ж/д сообщения с Польшей. Ряд пунктов пропуска между странами приостановят работу.
 
Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 15 марта, число умерших от коронавируса в мире составляет 5,833 человек.

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Теги: Россия, Украина, Беларусь, Поезд
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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БийКацапів    15.03.2020, 13:32
Оценка:  0
БийКацапів
Это Украина должна прекратить путешествия в эти страны. Они уже занимаются о Коронавируса.
Брюква_и_Клюква    15.03.2020, 13:48
Оценка:  +12
Брюква_и_Клюква
Украина заявила об этом раньше. Закрыто с 00.00 17 марта. Мокши вынуждены были продублировать, чтобы не выглядеть идиотами. Хотя это им и не поможет.
сергей11    15.03.2020, 13:57
Оценка:  +8
сергей11
Поезд Москва-Пекин курсирует без перебоев..)
ВыВсеВрете+    15.03.2020, 14:44
Оценка:  -2
ВыВсеВрете+
Огродник , сейчас практически все страны закрывают между собой сообщения.
Но ты видно реагируешь только на слово Россия, одно слово, МандаВонь.
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