РФ и Беларусь приостанавливают ж/д сообщения с Украиной

Российские и белорусские железнодорожники приостанавливают временно маршруты в Украину из-за коронавируса.

Россия и Беларусь заявили о прекращении железнодорожного сообщение с Украиной в связи с пандемией коронавируса, говорится на сайте Российских железных дорог.

Сказано, что в целях сдерживания эпидемии с 17 марта будет закрыто железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой.

До особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно. Посмотреть на список обновленных поездов можно здесь.

Приостановить ж/д сообщение с Украиной решили и в Беларуси. На сайте Белорусской железной дороги говорится, что после решения Украины о закрытии международного железнодорожного сообщения, в Минске решили временно приостановить курсирование поездов, беспересадочных и прицепных вагонов по ряду украинских маршрутов. Ознакомится с отмененными поездами можно по ссылке.

Напомним, Украина объявила о прекращение ж/д сообщения с Польшей. Ряд пунктов пропуска между странами приостановят работу.

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