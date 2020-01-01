В Турции на карантин поместили более 10 тысяч паломников

В Турции подтверждено 18 случаев заражения коронавирусом. При этом два случая диагностированы из круга контактов первого выявленного больного.

В Турции на двухнедельный карантин поместили свыше 10 тысяч паломников, которые вернулись из Саудовской Аравии. Это сделано в рамках сдерживания пандемии коронавируса СOVID-19, сообщает Укринформ в понедельник, 16 марта, со ссылкой на губернатора Анкары Васипа Шахина.

Всех паломников разместили в общежитиях, где они будут находиться в течение 14 дней, – сказал губернатор, отметив, что в общей сложности на карантин взяли 10 тысяч 330 паломников.

Для них обустроили три общежития в Анкаре (всего 5392 мест) и два в Конье (4938). Всех студентов из общежитий выселили.

По последним данным, в Турции подтверждено 18 случаев заражения коронавирусом, при этом два случая диагностированы из круга контактов первого выявленного больного.

Еще семь случаев – среди прибывших из европейских стран и три – из США. Всего 18 человек, – отметил министр.

Для противодействия распространению коронавируса во всех учебных заведениях Турции прекращено обучение, устанавлен запрет на проведение массовых мероприятий.

Ранее Турция запретила въезд на свою территорию из ряда стран, в частности Германии, Испании, Франции, Австрии, Италии, Китая, Ирана, Южной Кореи.

Напомним, в мире коронавирусом COVID-19 заразились почти 170 тысяч человек. При этом число заболевших в мире уже больше, чем в Китае. Наибольшее количество новых случаев заражения коронавирусом выявили в Италии, Испании и Германии.

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