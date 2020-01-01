Медики Британии прогнозируют, что эпидемия затянется на год - СМИ

Около восьми миллионов человек в Великобритании могут быть госпитализированы во время эпидемии коронавируса.

В Великобритании прогнозируют, что эпидемия коронавируса в стране продлится до следующей весны и может привести к госпитализации восьми миллиона человек. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщет The Guardian, со ссылкой на секретный отчет для высокопоставленных чиновников британской Национальной службы здравоохранения (NHS).

Отмечается, что британские медики впервые признали, что ожидают распространения коронавируса в течение года.

В документе также сообщается, что приблизительно 500 000 из пяти миллионов человек, которые считаются жизненно важными, поскольку они работают "в основных службах и критически важной инфраструктуре", могут заболеть в любое время в течение месячного пика эпидемии. В эти пять миллионов входит миллион сотрудников NHS и 1,5 миллиона человек в сфере социальной помощи.

В документе также указывают, что Служба здравоохранения не может справиться с большим количеством людей с симптомами, которые необходимо проверить, потому что лаборатории находятся "под значительным давлением".

В связи с этим теперь только очень тяжело больные, которые уже находятся в больнице и люди в домах престарелых и тюрьмах, где был обнаружен коронавирус, будут проходить тестирование.

Службы тестирования находятся в таком напряжении, что даже сотрудники NHS не будут подвергнуты проверке, несмотря на их ключевую роль и риск передачи вируса пациентам.

По данным издания, документ был составлен группой по обеспечению готовности и реагированию в чрезвычайных ситуациях и одобрен как достоверный доктором Сьюзан Хопкинс, ведущим должностным лицом, занимающимся вспышкой в Британии. Он был передан руководителям больниц и старшим врачам в Национальной службе здравоохранения.

Напомним, Великобритания изолирует всех людей старше 70 лет.

Ранее сообщалось, что в трех странах Европы резко выросла смертность от коронавируса.

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