Рыбак сразился с тремя акулами за свой улов

Опасные акулы не напугали американца на рыбалке, и он продолжал вытягивать леской рыбину, находясь в воде.

Американец Коул Харрисон на подводной рыбалке возле Островов Кука, загарпунил большую рыбу, но на улов также претендовали несколько акул. Рыбак решил сразиться за свою добычу. Видео инцидента опубликовало издание The Mirror.

"Я сумел сохранить спокойствие, но это все опыт. Я всю жизнь погружался с акулами и рыбачил с 10 лет. Акулы Мне повезло, что все получилось", - прокомментировал случившееся Харрисон.

Сообщается, что рыбак продолжал тянуть леску с уловом, время от времени всплывая, чтобы подышать и позвать своего друга на помощь. Его напарник сумел затащить рыбака, и его улов в лодку.

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