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В Китае в 13 регионах уже нет ни одного больного Covid-19

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Ранее 12 марта китайские власти заявили о прохождении эпидемии нового типа коронавируса Covid-19 в стране.
В КНР коронавирус пошел на спад
В КНР коронавирус пошел на спад
 
В Китае в 13 регионах больше нет ни одного больного коронавирусом, сообщил в понедельник, 16 марта, CNN со ссылкой на китайский телеканал CCTV.
 
Это Тибет, Синьцзян-Уйгурский автономный район, Цинхай, Фуцзянь, Аньхой, Цзяньси, Шаньси, Хунань, Цзянсу, Чунцин, Гуйчжоу, Цзилинь и город Тяньцзинь.
 
Ранее в воскресенье, 15 марта, в Китае выявили 16 случаев инфицирования, умерли 14 человек. Все новые смерти зафиксировали в провинции Хубэй, первичном очаге этой болезни.
 
В больницах Китая остаются 9898 человек, из них 3032 - в тяжелом положении (за сутки их количество сократилось на 194).
 
 
Всего в Китае с начала эпидемии заболели почти 81 тысяча человек, умерли - 3213, выздоровели - почти 68 тысяч.
 
Напомним, 12 марта китайские власти заявили, что в КНР пройден пик распространения COVID-19.
 
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Теги: Китай, эпидемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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