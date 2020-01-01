В Китае в 13 регионах уже нет ни одного больного Covid-19
Ранее 12 марта китайские власти заявили о прохождении эпидемии нового типа коронавируса Covid-19 в стране.
В Китае в 13 регионах больше нет ни одного больного коронавирусом, сообщил в понедельник, 16 марта, CNN со ссылкой на китайский телеканал CCTV.
Это Тибет, Синьцзян-Уйгурский автономный район, Цинхай, Фуцзянь, Аньхой, Цзяньси, Шаньси, Хунань, Цзянсу, Чунцин, Гуйчжоу, Цзилинь и город Тяньцзинь.
Ранее в воскресенье, 15 марта, в Китае выявили 16 случаев инфицирования, умерли 14 человек. Все новые смерти зафиксировали в провинции Хубэй, первичном очаге этой болезни.
В больницах Китая остаются 9898 человек, из них 3032 - в тяжелом положении (за сутки их количество сократилось на 194).
За минувшие сутки выписали 838 вылечившихся человек.
Всего в Китае с начала эпидемии заболели почти 81 тысяча человек, умерли - 3213, выздоровели - почти 68 тысяч.
Напомним, 12 марта китайские власти заявили, что в КНР пройден пик распространения COVID-19.
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