В самолете избили чихающих пассажиров

На борту рейса Саудовская Аравия - Бейрут произошла массовая драка из-за страха пассажиров перед коронавирусом.

В пассажирском самолете, совершавшем перелет из Саудовской Аравии в Ливан, произошла массовая драка пассажиров. Видео инцидента опубликовали очевидцы в соцсетях.

"Некоторые авиапассажиры отказались надеть маски, а затем стали демонстративно чихать на соседей", - говорится в подписи к видео.

На кадрах видно, как пассажиры самолета наносят друг другу удары.

Ранее сообщалось, что голуби устроили переполох на борту самолета.

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