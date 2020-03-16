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В самолете избили чихающих пассажиров

Комментариев: 3
На борту рейса Саудовская Аравия - Бейрут произошла массовая драка из-за страха пассажиров перед коронавирусом.

В пассажирском самолете, совершавшем перелет из Саудовской Аравии в Ливан, произошла массовая драка пассажиров. Видео инцидента опубликовали очевидцы в соцсетях.

"Некоторые авиапассажиры отказались надеть маски, а затем стали демонстративно чихать на соседей", - говорится в подписи к видео.

На кадрах видно, как пассажиры самолета наносят друг другу удары.

Ранее сообщалось, что голуби устроили переполох на борту самолета.

 

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Теги: самолет, видео, пассажиры, драка, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Путин-Xyйло    16.03.2020, 14:39
Оценка:  +14
Путин-Xyйло
Санжары говорите
avtotrend    16.03.2020, 14:45
Оценка:  -1
avtotrend
Национальность на инстинкт самосохранения не влияет.
korvin_ral    16.03.2020, 14:51
Оценка:  +1
korvin_ral
Это не инстинкт самосохранения.
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