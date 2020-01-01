В Иране рекордное количество жертв коронавируса за сутки

Всего в стране от COVID-19 погибли уже 853 человека, из них 129 - за последние сутки.

В Иране за сутки от коронавируса погибли 129 человек, что является печальным рекордом страны. Общее количество жертв возросло до 853. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщает агентство Associated Press.

Всего в стране коронавирусом заболели составляет почти 15 тысяч человек, при чем за сутки выявили тысячу новых случаев. По данным иранских СМИ, вылечились от COVID-19 почти 5 тысяч человек из этих 15 тысяч.

В министерстве здравоохранения страны отметили, что единственный способ бороться с коронавирусом - не выходить из дома без необходимости.

Иран занимает третье место в мире после Италии и Китая по числу заболевших коронавирусом и по числу умерших от него. СМИ сообщают, что вирусом заразились и многие иранские высокопоставленные лица, например, один из советников верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Также сообщалось, что вице-президент и два министра Ирана заболели коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Иран запросил у МВФ $5 млрд из-за коронавируса. Глава иранского Центробанка попросил главу МВФ Кристалину Георгиеву задействовать инструмент быстрого финансирования.

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