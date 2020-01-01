Главу Пентагона изолируют из-за COVID-19

В вооруженных силах США официально подтверждено 37 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Министр обороны США Марк Эспер будет общаться с подчиненными по видеосвязи

В ближайшее время министр обороны США Марк Эспер и его первый заместитель Дэвид Норквист будут общаться с подчиненными исключительно через видеосвязь для избежания возможности заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сказал старший пресс-секретарь оборонного ведомства США Джонатан Гофман, сообщает Укринформ во вторник, 17 марта.

"Министр обороны и его заместитель будут физически изолированы, поскольку мы стараемся создать пространство безопасности вокруг них", – рассказал представитель Пентагона.

По его словам, это означает, что взаимодействие с топ-руководителями ведомства в служебных вопросах будет происходить путем видеосвязи.

Также представитель минобороны сообщил, что в целом в вооруженных силах США подтверждено 37 случаев COVID-19.

По последним данным, общее количество больных в Соединенных Штатах превысило 4 тысячи, 71 человек умер.

Напомним, власти США рассчитывают, что вспышка коронавируса в стране закончится в июле-августе, но может продлиться и дольше. Об этом заявил президент Дональд Трамп.

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