Число жертв COVID-19 превысило семь тысяч человек

За сутки в мире коронавирус выявили у более чем 13 тысяч человек. Также более 640 скончались.

По состоянию на утро вторника в мире коронавирусом COVID-19 заразились 182406 человек, выздоровели 79433, скончались 7154. Такие данные обнародовал американский Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса 17 марта.

Наибольшее количество больных по-прежнему в Китае (81150 чел.), Италии (27980) и Иране (14 991). Также почти 10 тысяч случаев зафиксировано в Испании, более 8 тысяч в Южной Корее, более 7 тысяч – в Германии и более 6 тысяч во Франции.

В США зарегистрировали 4661 случай COVID-19, 2330 в Швейцарии, в Великобритании, Нидерландах, Норвегии, Швеции, Бельгии и Австрии – свыше 1 тыс.

Всего за минувшие сутки 16 марта коронавирус выявили еще у 13021 человека – это на 792 человека больше, чем за сутки 15 марта.

Более 55 тысяч из тех, кто выздоровел, зафиксировано на материковом Китае. Почти 5 тысяч человек вылечились в Иране, 2 749 – в Италии, более тысячи людей в Южной Корее и 530 в Испании. Всего за сутки в мире выздоровели 79433 человека – на 2176 больше показателя в понедельник.

Наибольшее количество смертей зафиксировано в Китае – более 3 тысяч. В Италии от коронавируса погибли 2158 человек, в Иране – 853, в Испании – 342, во Франции – 148, в Южной Корее – 75. За сутки в мире от COVID-19 умер 641 человек.

Напомним в Украине официально зафиксировано семь случаев заражения коронавирусом. Два из них были выявлены накануне в Киеве.

Также сообщалось, что 748 украинцев находятся на карантине за границей.

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