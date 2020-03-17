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В Ираке запустили ракеты по базе сил НАТО

Комментариев: 1
На базе размещены испанские военные, участвующие в операциях ИГИЛ и натовские военные инструкторы.
База НАТО в Ираке подверглась обстрелу
База НАТО в Ираке подверглась обстрелу

В военную базу НАТО Бесмайя, которая расположена к югу от Багдада, неизвестные силы запустили несколько ракет. Об этом во вторник, 17 марта, сообщает Интерфакс со ссылкой на арабские СМИ.

Отмечается, что на базе размещены испанские военные, участвующие в операциях против террористической группировки "Исламское государство". Кроме того, на ней находятся натовские военные инструкторы.

Это уже третий за последние дни ракетный обстрел в Ираке военных баз, на которых размещены иностранные военные. На прошлой неделе в ходе обстрела базы Эт-Таджи погибли трое военных из возглавляемой США коалиции по борьбе против ИГ. Американские военные в ответ нанесли удары по иракской военизированной группировке, которая, как считается, провела это нападение.

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Теги: Ирак, НАТО, ракеты, военные, обстрел, ИГИЛ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Путин-Xyйло    17.03.2020, 12:29
Оценка:  +7
Путин-Xyйло
"испанские военные, участвующие в операциях ИГИЛ"
И давно по мнению бм Испания за игил воюет?
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