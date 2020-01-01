Коронавирус в Польше: правительство ушло на карантин

Правительство уходит на карантин из-за выявления у одного из министров коронавируса COVID-19.

В Польше правительство будет работать в карантинном режиме в связи с обнаружением у министра окружающей среды коронавируса, сообщает во вторник, 17 марта, RMF24.

Представитель правительства Петр Мюллер прокомментировал ситуацию связанную с заражением одного из министров.

"В связи с положительным результатом теста на коронавирус у министра окружающей среды Михала Вося были приняты меры согласно процедурам, определенным главным санитарным инспектором",- прокомментировал польский чиновник.

Отмечается, что в понедельник, 16 марта, всех министров, которые контактировали з зараженным, обследовали.

Как сообщается, министр окружающей среды контактировал с работником Государственного лесоводства у которого обнаружили коронавирус. После чего его поместили в карантин, провели обследование и нашли COVID-19.

Всего в Польше зафиксировано 177 случаев заражения коронавирусом. Четыре человека погибли.

Накануне обследование провели между всех министров Испании. Там выявили несколько случаев COVID-19.

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