Слушания по делу МН17 продолжатся за закрытыми дверями

Суд решил не отменять заседание, запланированное на 23 марта, но количество присутствующих ограничат.

Суд в Нидерландах продолжит слушания по делу сбитого над Донбассом самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17 за закрытыми дверями из-за коронавируса, сообщает Reuters.

Так, на заседании 23 марта не пустят прессу и родственников жертв, а количество прокуроров и адвокатов будет ограничено.

Напомним, 9 марта в Нидерландах началось первое слушание по делу о катастрофе MH17. По делу проходят четыре фигуранта: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Ни один из них в суде не появился.

На заседании 10 марта прокуратура представила новых свидетелей дела.

После этого суд взял паузу до 23 марта, чтобы ознакомиться с запросами участников процесса.

Согласно графику слушаний, они должны проходит с 9-13 марта, 23-27 марта, 8 июня - 3 июля, 31 августа - 13 ноября 2020 года и с 1 февраля до 26 марта 2021 года.

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