В ЕС решили закрыть внешние границы на 30 дней

Границы сообщества будут закрыты для поездок, которые не являются неотложными. В Евросоюз нельзя будет въехать с туристическими или иными целями, которые не входят в список исключений.

Страны Евросоюза поддержали предложение Еврокомиссии за рядом исключений на 30 дней закрыть внешние границы сообщества для иностранцев. Об этом 17 марта заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Мы получили поддержку от государств-членов (ЕС - ред.), и теперь в их обязанность входит претворять в жизнь эти меры. Они (страны - ред) заявили, что немедленно сделают это", - подчеркнула она.

По словам председатели Евросовета Шарля Мишеля, границы будут закрыты для поездок, которые не являются неотложными.

Исключение будет сделано для дипломатов, медработников, исследователей, занимающихся проектами по борьбе с коронавирусом, транспортного персонала, граждан и резидентов ЕС, возвращающихся домой, а также членов их семей.

Первым следствием данной меры станет прекращение выдачи шенгенских виз, по действующим визам в ЕС нельзя будет въехать с туристическими или иными целями, которые не входят в список исключений.

Как уточнила фон дер Ляйен, Евросоюз также утвердил решение о создании "зеленых коридоров" для грузовиков, доставляющих в сообщество и перевозящих через внутренние границы Евросоюза ключевые товары, в первую очередь, медикаменты и продукты питания.

Лидером по распространению COVID-19 в Европе является Италия. За последние сутки в стране скончались 345 человек, а с начала вспышки - 2503. Заражены более 26 тысяч человек. Напомним, Украина временно закрыла границы 17 марта. На данный момент в стране зарегистрировали 14 случаев инфицирования коронавирусом, из них два смертельных.

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