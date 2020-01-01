Киевская таможня переходит в режим работы онлайн

В работу ведомства внесены коррективы, связанные с распространением нового коронавируса.

Киевская таможня переходит в онлайн-режим работы для предотвращения распространения коронавируса. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в Facebook 17 марта.

Отмечается, что временно прекращается личный прием граждан руководством таможни и ограничивается доступ в административные здания Киевской таможни, расположенные в столице на бульваре Вацлава Гавела, 8А, в аэропорту Борисполь, в городе Житомир на улице Победы, 25 и в г. Черкассы на улице Остафия Дашковича, 76.

Также прекращается прием корреспонденции, принесенной гражданами лично или по доверенности. Ее можно бросать в специальную урну, установленную на КПП-1, справа от админздания таможни в Киеве.

Для официальной переписки в ведомстве предожили использовать электронную почту kv.post@customs.gov.ru.

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