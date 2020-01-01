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Киевская таможня переходит в режим работы онлайн

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В работу ведомства внесены коррективы, связанные с распространением нового коронавируса.
Киевская таможня меняет режим работы из-за коронавируса
Киевская таможня меняет режим работы из-за коронавируса
kyivobl.sfs.gov.ua
 
Киевская таможня переходит в онлайн-режим работы для предотвращения распространения коронавируса. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в Facebook 17 марта.
 
Отмечается, что временно прекращается личный прием граждан руководством таможни и ограничивается доступ в административные здания Киевской таможни, расположенные в столице на бульваре Вацлава Гавела, 8А, в аэропорту Борисполь, в городе Житомир на улице Победы, 25 и в г. Черкассы на улице Остафия Дашковича, 76.
 
Также прекращается прием корреспонденции, принесенной гражданами лично или по доверенности. Ее можно бросать в специальную урну, установленную на КПП-1, справа от админздания таможни в Киеве.
 
Для официальной переписки в ведомстве предожили использовать электронную почту kv.post@customs.gov.ru.
 
Напомним, в Украине действует карантин для противодействия распространению COVID-19.
 
В Киеве остановлена работа метро, а в наземный общественный транспорт будут пускать исключительно в масках.

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Теги: Таможня, карантин, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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