Генерала Айюба обвинили в препятствовании прекращению огня на севере Сирии с декабря 2019 года.

Власти США ввели санкции против министра обороны Сирии Али Абдуллы Айюба, обвинив его в препятствовании прекращению огня на севере Сирии. Об этом накануне сообщил Госдепартамент США.

В заявлении ведомства Айюба обвинили в препятствовании прекращению огня на севере Сирии с декабря 2019 года, что "привело к тому, что почти миллион человек покинул свои дома".

Введение санкций означает, что все имущество и активы сирийского министра в США были заморожены, американским гражданам и компаниям запрещено вступать с ним в коммерческие транзакции.

Генерал-лейтенант Айюб занимает пост заместителя главнокомандующего – министра обороны Сирии с 2018 года.

Ранее США расширили санкции против России из-за Сирии. Минфин США включил в санкционный список трех граждан РФ, а также пять судов за поставки топлива Вооруженным силам РФ в Сирии.

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