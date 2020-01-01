США ввели санкции против министра обороны Сирии
Власти США ввели санкции против министра обороны Сирии Али Абдуллы Айюба, обвинив его в препятствовании прекращению огня на севере Сирии. Об этом накануне сообщил Госдепартамент США.
В заявлении ведомства Айюба обвинили в препятствовании прекращению огня на севере Сирии с декабря 2019 года, что "привело к тому, что почти миллион человек покинул свои дома".
Введение санкций означает, что все имущество и активы сирийского министра в США были заморожены, американским гражданам и компаниям запрещено вступать с ним в коммерческие транзакции.
Генерал-лейтенант Айюб занимает пост заместителя главнокомандующего – министра обороны Сирии с 2018 года.
Ранее США расширили санкции против России из-за Сирии. Минфин США включил в санкционный список трех граждан РФ, а также пять судов за поставки топлива Вооруженным силам РФ в Сирии.
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