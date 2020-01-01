Британец выиграл в лотерею почти $70 млн

Победитель угадал выигрышные номера 05, 07, 08, 16 и 20, а также два дополнительных номера – "счастливые звезды" – 02 и 12.

Лотерея EuroMillions проводится в Европе с 2004 года

Житель Великобритании стал обладателем джекпота лотереи EuroMillions в размере 57 млн фунтов стерлингов – почти $69 млн. Об этом в среду, 18 марта, сообщает The Sun со ссылкой на представителя Национальной лотереи Соединенного Королевства Энди Картера.

По его словам, победитель угадал выигрышные номера 05, 07, 08, 16 и 20, а также два дополнительных номера – "счастливые звезды" – 02 и 12.

Победитель пока неизвестен, поэтому Картер посоветовал всем владельцам билетов незамедлительно их проверить на предмет "большого выигрыша".

Напомним, в октябре прошлого года житель Великобритании выиграл в EuroMillions 170,2 млн фунтов. Он стал обладателем рекордного по величине приза в истории страны.

Лотерея EuroMillions проводится в Европе с 2004 года. Изначально – в Испании, Франции и Великобритании. Позднее к ней присоединились Австрия, Бельгия, Ирландия, Люксембург, Португалия, Швейцария и Лихтенштейн. Согласно правилам лотереи, победитель имеет право остаться неназванным.

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