В Молдове первая жертва коронавируса

Одна пациентка из 30 выявленных в стране зараженных скончалась. Ей был 61 год, она имела два хронических заболевания.

Первая жертва с инфекцией коронавируса зарегистрирована в Молдове. Об этом в среду, 18 марта, сообщила министр здравоохранения страны Виорика Думбрэвяну, передает Интерфакс.

Чиновница отметила, что заболевшая - 61-летняя женщина – скончалась минувшей ночью. Коронавирус у пациентки был обнаружен 8 марта. Кроме того, у нее были и другие заболевания - сахарный диабет и высокое артериальное давление, рассказала Думбрэвяну.

По словам главы молдавского Минздрава, двое заболевших уже вылечились, накануне, 17 марта, один был выписан из больницы.

Всего в Молдове в период с 7 марта по настоящее время зарегистрировано 30 заболевших коронавирусом. 16 из них вернулись из Италии, Франции, Великобритании, Швейцарии и Испании, а 14 - заразились в результате передачи инфекции на месте.

Молдова ввела чрезвычайное положение из-за COVID-19

Напомним, накануне вечером о первой смерти от COVID-19 заявили в Турции. Умершему пациенту было 89 лет. Он контактировал с больным, который заразился в Китае.

Также вчера вечером в Украине удвоилось число зараженных COVID-19. На данный момент известно о 14 случаях коронавируса, из них два летальных.

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