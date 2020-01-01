Отец Бориса Джонсона не собирается отказываться от похода в паб

Стэнли Джонсон будет игнорировать рекомендации правительства, которое возглавляет его сын.

Пожилой отец премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Стэнли заявил, что не намерен придерживаться рекомендаций правительства и отказываться от походов в паб, передает Evening Standard.

"Конечно, я пойду в паб, если мне нужно будет пойти в паб", - сказал Стэнли Джонсон.

Он пояснил, что в паб он пойдет в случае "необходимости".

Отмечается, что отцу Джонсона 79 лет.

При этом Борис Джонсон накануне призвал граждан Британии не ходить в пабы, бары, клубы, театры, рестораны и не посещать другие общественные места без необходимости.

Ранее сообщалось, что Великобритания изолирует всех людей старше 70 лет. Это указание поступит не немедленно, но когда это произойдет, то изоляция продолжится "очень долго".

Также сообщалось, что медики Британии прогнозируют, что эпидемия затянется на год.

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