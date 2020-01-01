В Лас-Вегасе закроются все казино из-за коронавируса
Все развлекательные заведения американского штата Невада, в том числе казино в Лас-Вегасе, а также бары, кинотеатры, фитнес-клубы, торговые центры будут закрыты на 30 дней для предотвращения распространения коронавируса. Об этом заявил губернатор штата Стив Сисолак, пишет Las Vegas Sun.
Все учреждения должны прекратить работу к полудню 18 марта.
Отмечается, что в последний раз казино в Лас-Вегасе закрывали 25 ноября 1963 года в связи с похоронами убитого президента США Джона Кеннеди.
"Мы без сомнения должны пойти на этот шаг ради здоровья и безопасности жителей Невады. Пожалуйста, оставайтесь дома", - заявил Сисолак.
Добавим, что в Неваде выявлено более 50 случаев заражения коронавирусом.
Ранее сообщалось, что во всех штатах США зафиксировали COVID-19. Западная Вирджиния стала последним штатом, где обнаружили COVID-19. В целом по стране скончались 100 человек.
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