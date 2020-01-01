В Иране 103-летняя женщина вылечилась от коронавируса

Иранке, будучи в весьма преклонном возрасте, удалось вылечиться от COVID-19. Госпитализированную неделю назад женщину уже выписали из больницы.

Женщина - второй в стране долгожитель, излечившийся от коронавируса Twitter

В Иране 103-летняя женщина полностью вылечилась от коронавируса. Пациентка была госпитализирована неделю назад, а 17 марта ее выписали из больницы, пишет Anadolu Agency.

Женщина проживает в городе Семнан.

По словам ректора Медицинского университета Семнана Невида Данаи, иранка стала вторым в стране долгожителем, которому удалось излечиться от COVID-19. До нее выздоровел 91-летний мужчина из Кермана.

Также издание отмечает, что неделю назад китайские власти сообщили о вылечившемся от коронавируса 103-летнем мужчине.

Напомним, что Шварценеггер показал, с кем он проводит карантин.

Также Korrespondent.net писал, что коронавирус подтвердили у народного депутата. Он находится на самоизоляции в Киевской области.



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