В Иране 103-летняя женщина вылечилась от коронавируса
В Иране 103-летняя женщина полностью вылечилась от коронавируса. Пациентка была госпитализирована неделю назад, а 17 марта ее выписали из больницы, пишет Anadolu Agency.
Женщина проживает в городе Семнан.
По словам ректора Медицинского университета Семнана Невида Данаи, иранка стала вторым в стране долгожителем, которому удалось излечиться от COVID-19. До нее выздоровел 91-летний мужчина из Кермана.
Также издание отмечает, что неделю назад китайские власти сообщили о вылечившемся от коронавируса 103-летнем мужчине.
Напомним, что Шварценеггер показал, с кем он проводит карантин.
Также Korrespondent.net писал, что коронавирус подтвердили у народного депутата. Он находится на самоизоляции в Киевской области.
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