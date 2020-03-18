ЕС определил цели для Восточного партнерства

В документе Еврокомиссии по Восточному партнерству речь идет также о кредитной поддержке украинского бизнеса.

Стали известны новые цели Европейской комиссия по Восточному партнерству после 2020 года, документ появился в распоряжении ЕП , пишет издание в среду, 18 марта.

Предложение ЕК основывается на достижениях Восточного партнерства за предыдущие десять лет и определяет, как ЕС продолжит сотрудничество со странами-партнерами для решения общих проблем.

"Если сильны наши соседи - сильным будет и Европейский Союз. Восточное партнерство остается ключевым элементом внешней политики ЕС. Эти предложения и в дальнейшем будут усиливать наших шестерых партнеров, отражая общие приоритеты и вызовы, а также оставляя в фокусе внимания достижение ощутимых положительных результатов для блага всех граждан", - отметил Жозеп Боррель, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности.

ЕС планирует увеличить объемы торговли, усилить сообщения и углубление экономической интеграции между Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной;

Еще целямии Евросоюза являются усиление демократических институтов и верховенства права; усиление устойчивости стран с точки зрения изменений климата и защиты окружающей среды; поддержка цифровой трансформации; продвижение идей равноправного и инклюзивного общества.

"Это четкий месседж к нашим партнерам: мы поможем вам построить сильную экономику, добиться роста и создать новые рабочие места, привлекая прямые иностранные инвестиции и усиливая взаимосвязь в ключевых сферах, таких как транспорт, энергетика и охрана окружающей среды. Мы планируем тесное сотрудничество для ответов на имеющиеся вызовы, включая пандемию коронавируса", - добавил Оливер Вархейи, европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства.

Ожидается, что страны-члены и страны-партнеры согласуют предложение до саммита Восточного партнерства, запланированного на июнь 2020 года.

Также стали известны и планы ЕС по Украине.

В документе идет речь об увеличении поддержки малого и среднего бизнеса, особенно - в депрессивных регионах.

Еще подчеркивается, что кредитная поддержка украинского бизнеса должна быть доступна в гривне.

"Доступ к финансам, особенно в местной валюте, должен быть расширен, с особой поддержкой бизнесов, которые ведут женщины, а также молодые предприниматели", - говорится в сообщении.

Другая инновационная идея по сближению с ЕС, которая в случае утверждения новой политики ВП будет предложена государствам-партнерам - это разрешение на транзакции в евро в государствах-партнерах.

"Предлагается создание экономических зон ЕС-ВП в отдельных секторах. Это должно происходить бок о бок с присоединением (государства-партнера) к Единой европейской сети расчетов, прежде всего ассоциированных государств - Украины, Молдовы, Грузии - что расширит международную роль евро", - говорится в пояснениях ЕК.

Единая европейская сеть расчетов - это зона, в которой полностью ликвидированы различия между внутренними и международными платежами в евро. Пользователь банковских услуг в государстве, входящем в сети, должен иметь доступ к простому механизму перечислений средств в евро на счет любого другого пользователя.

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