Польша выделит $52 млрд на помощь экономике

Деньги выделяются по пяти направлениям: защиту работников от сокращений, здравоохранение, безопасность финсистемы, поддержка предпринимателей и госинвестиции.

Правительство Польши анонсировало пакет помощи экономике и бизнесу из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает TVP.info в среду, 18 марта.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил о создании проекта под названием Экономический и социальный антикризисный щит безопасности предпринимателей и работников в связи с пандемией вируса SARS-Cov-2. Сейчас правительство и госучреждения должны заботиться не только о здоровье граждан, но и об экономике, которая в связи с эпидемией коронавируса "очень сильно пострадает", подчеркнул премьер.

Ориентировочная стоимость пакета, состоящего из пяти столпов, составляет около 212 млрд злотых ($52 млрд), сообщил Моравецкий. Эти столпы включают защиту работников от потери рабочих мест, поддержку здравоохранения, безопасность финансовой системы, поддержку предпринимателей и государственные инвестиции.

Ранее сообщалось, что Франция выделит бизнесу €345 млрд из-за COVID-19. Правительство пытается смягчить удар по экономике, спровоцированный коронавирусом. По прогнозам французская экономика в 2020 упадет на 1%.

Тем временем Емец попросил у бизнеса деньги из-за COVID-19. Министр здравоохранения попросил о финансовой помощи: деньги пойдут на закупку масок, диагностических тестов, аппаратов искусственной вентиляции легких и медикаментов.

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