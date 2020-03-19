В Китае из-за коронавируса работу потеряли пять миллионов человек

По прогнозам, к концу года число безработных в КНР удвоится, так как китайская экономика продолжит испытывать давление из-за эпидемии, только уже из-за ее распространения за его пределами.

По официальным данным Национального бюро статистики Китая, уровень безработицы в городах за февраль подскочил до 6,2%, достигнув рекордного для страны показателя. По словам Ларри Ху, главного экономиста Macquarie, большинство китайцев потеряли работу на протяжении последних двух месяцев. Об этом пишет South China Morning Post.

“По официальным данным на конец года, в городах КНР было трудоустроено 442,5 млн. человек. С тех пор остались без работы около 4,67 млн.”, - резюмирует Ларри Ху.

Аналитики уверены, что это не окончательные цифры и к концу года в Китае потеряют работу около девяти млн. жителей Китая.

Согласно статистике, розничная торговля в КНР сократилась на 20,5%, по сравнению с прошлогодним показателем. Промышленное производство снизилось на 13,5%, инвестиции в основной капитал сократились на 24,5%. Положительную динамику получили онлайн-продажи. Они выросли на 3%.

По расчетам аналитиков AdMarco, рост экономики Китая снизится из-за коронавируса по меньшей мере на 1%, а рост мировой экономики - на 0,5%. Возможно, ситуация окажется еще хуже, и мировую экономику ожидает настоящий кризис.

Ранее аналитики заявили, что падение промышленного производства в Китае в первые два месяца этого года оказалось самым сильным за последние 30 лет на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

Напомним, что ранее в МВФ назвали три стимула для борьбы с кризисом из-за коронавируса. Фонд подчеркнул необходимость скоординированных и синхронизированных глобальных финансовых стимулов: фискальных, денежно-кредитных и регуляторных.

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