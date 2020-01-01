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Китай передал Франции миллион защитных масок

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Во Франции коронавирусом заразились более 9 тысяч человек. Из них 148 умерли и пока лишь 12 выздоровели.
Франция на карантине из-за COVID-19
Франция на карантине из-за COVID-19

Власти Китая оказали солидарную помощь Франции, бесплатно передав миллион масок и других медицинских материалов для защиты от коронавируса COVID-19. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан, сообщает Укринформ в четверг, 19 марта.

"Китайский самолет приземлился (во Франции – ред.) с грузом защитных средств", – сказал министр и добавил, что скоро ожидается второй самолет.

Ранее Франция, в разгар эпидемии в Китае, передала китайской стороне 17 тонн медицинских материалов и средств гигиены.

По последним данным, во Франции коронавирусом заразились более 9 тысяч человек. Из них 148 умерли и лишь 12 выздоровели.

Накануне сообщалось, что Франция выделит бизнесу 345 млрд евро из-за COVID-19. Правительство пытается смягчить удар по экономике, спровоцированный коронавирусом. По прогнозам французская экономика в 2020 году упадет на 1%.

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Теги: вирусы, Китай, Франция, эпидемия, пандемия, маски, Гуманитарная помощь, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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