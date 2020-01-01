В Лондоне закрыли 40 станций метрополитена

Жителей Лондона попросили не пользоваться общественным транспортом без острой необходимости на фоне распространения коронавируса.

Оператор транспортной системы столицы Великобритании Transport for London (TfL) сообщил о закрытии с четверга, 19 марта, 40 из более чем 250 станций лондонского метро.

Отмечается, что эта мера направлена на сокращение времени в пути для пассажиров, совершающих важные и неотложные поездки, в то время как закрытию подлежат только непересадочные станции. Число автобусов на улицах Лондона будет также сокращено.

TfL призвала жителей Лондона "без острой необходимости не пользоваться общественным транспортом" на фоне распространения коронавируса.

По состоянию на 18 марта, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Великобритании выросло до 2644 человек. При этом 72 человека умерли и 67 выздоровели.

Напомним, в Великобритании прогнозируют, что эпидемия коронавируса продлится до следующей весны и может привести к госпитализации 8 млн человек.

Также власти Британии намерены изолировать всех людей старше 70 лет.

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