У двух конгрессменов США подтвердили коронавирус
Зараженный COVID-19 республиканец отметил, что "чувствует себя гораздо лучше", но призвал общественность воспринимать вирус "очень серьезно".
Стало известно о двух случаях заражения коронавирусом в Конгрессе США, речь идет о представителях Республиканской и Демократической партий, пишет CNN.
Отмечается, что на минувших выходных у конгрессмена Диаза-Баларта развились симптомы, в том числе сильный жар и головная боль.
"Как только что ему сообщили, он получил положительный результат теста с реакцией на COVID-19", - отметили в офисе конгрессмена.
Сам политик-республиканец заявил, что "чувствует себя гораздо лучше", но призвал общественность воспринимать вирус "очень серьезно".
Кроме того, вечером в среду конгрессмен-демократ Бен Майкл МакАдамс объявил, что у него тоже подтвердили заболевание коронавирусом.
"Сегодня я узнал о положительном тесте" – заявил законодатель.
Он подчеркнул, что работает из дома в своем штате Юта.
Напомним, США закроют границу с Канадой для "несущественных перевозок", чтобы избежать распространения коронавируса.
Еще сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оказании социальной и финансовой помощи американцам, инфицированным коронавирусом.
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