У двух конгрессменов США подтвердили коронавирус

Зараженный COVID-19 республиканец отметил, что "чувствует себя гораздо лучше", но призвал общественность воспринимать вирус "очень серьезно".

У двух политиков Конгресса нашли коронавирус Reuters

Стало известно о двух случаях заражения коронавирусом в Конгрессе США, речь идет о представителях Республиканской и Демократической партий, пишет CNN.

Отмечается, что на минувших выходных у конгрессмена Диаза-Баларта развились симптомы, в том числе сильный жар и головная боль.

"Как только что ему сообщили, он получил положительный результат теста с реакцией на COVID-19", - отметили в офисе конгрессмена.

Сам политик-республиканец заявил, что "чувствует себя гораздо лучше", но призвал общественность воспринимать вирус "очень серьезно".

Кроме того, вечером в среду конгрессмен-демократ Бен Майкл МакАдамс объявил, что у него тоже подтвердили заболевание коронавирусом.

"Сегодня я узнал о положительном тесте" – заявил законодатель.

Он подчеркнул, что работает из дома в своем штате Юта.

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