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У двух конгрессменов США подтвердили коронавирус

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Зараженный COVID-19 республиканец отметил, что "чувствует себя гораздо лучше", но призвал общественность воспринимать вирус "очень серьезно".
У двух политиков Конгресса нашли коронавирус
У двух политиков Конгресса нашли коронавирус
Reuters
 
Стало известно о двух случаях заражения коронавирусом в Конгрессе США, речь идет о представителях Республиканской и Демократической партий, пишет CNN.
 
Отмечается, что на минувших выходных у конгрессмена Диаза-Баларта развились симптомы, в том числе сильный жар и головная боль. 
 
"Как только что ему сообщили, он получил положительный результат теста с реакцией на COVID-19", - отметили в офисе конгрессмена.
 
Сам политик-республиканец заявил, что "чувствует себя гораздо лучше", но призвал общественность воспринимать вирус "очень серьезно".
 
Кроме того, вечером в среду конгрессмен-демократ Бен Майкл МакАдамс объявил, что у него тоже подтвердили заболевание коронавирусом.
 
"Сегодня я узнал о положительном тесте" – заявил законодатель.
 
Он подчеркнул, что работает из дома в своем штате Юта.
 
Напомним, США закроют границу с Канадой для "несущественных перевозок", чтобы избежать распространения коронавируса.
 
Еще сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оказании социальной и финансовой помощи американцам, инфицированным коронавирусом.

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Теги: США, конгресс, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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