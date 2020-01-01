Полиция Черногории задержала украинку за нарушение правил самоизоляции
В черногорском городе Будва полицейские задержали гражданку Украины за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщает местное издание Vijesti.
Правоохранители обнаружили ее у дома, в котором она должна была жить после приезда из Украины. Против женщины подана уголовная жалоба за то, что она не выполнила распоряжение органов здравоохранения по борьбе с опасным заболеванием.
Ранее инспекционное управление отдела санитарной инспекции предписало украинке находиться в самоизоляции.
В настоящее время общее количество зараженных коронавирусом в Черногории составляет восемь человек.
Напомним, в Черногории 17 марта зафиксировали первых два случая коронавируса. До последнего времени она была единственной страной ЕС без инфицированных.
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