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Полиция Черногории задержала украинку за нарушение правил самоизоляции

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Полицейские обнаружили женщину у дома, в котором она должна была жить после приезда из Украины.
Против женщины подана уголовная жалоба
Против женщины подана уголовная жалоба
Shutterstock

В черногорском городе Будва полицейские задержали гражданку Украины за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщает местное издание Vijesti.

Правоохранители обнаружили ее у дома, в котором она должна была жить после приезда из Украины. Против женщины подана уголовная жалоба за то, что она не выполнила распоряжение органов здравоохранения по борьбе с опасным заболеванием.

Ранее инспекционное управление отдела санитарной инспекции предписало украинке находиться в самоизоляции.

В настоящее время общее количество зараженных коронавирусом в Черногории составляет восемь человек. 

Напомним, в Черногории 17 марта зафиксировали первых два случая коронавируса. До последнего времени она была единственной страной ЕС без инфицированных.

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Теги: вирусы, Вирус, полиция, Черногория, арест, украинка, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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